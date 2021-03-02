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02.03.2021

Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось более чем на 2 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2021. По состоянию на 2 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 91 тыс. 219 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 1 марта число безработных составляло 93 тыс. 370 человек. Таким образом, за последние сутки показатель сократился на 2 тыс. 151 человека.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 4,3%.

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