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02.03.2021

На Урале суды в 2020 году наложили штрафы на 1,7 млн рублей за нарушения в сфере конфликта интересов

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2021. Суды по искам Уральской транспортной прокуратуры в 2020 году наложили штрафы на общую сумму 1,7 млн руб. за нарушения.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, за прошлый год в регионах присутствия было выявлено 640 нарушений, связанных с неисполнением должностными лицами обязанностей по несоблюдению запретов и ограничений, непринятием мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

«В целях устранения нарушений закона внесено 141 представление, в суды направлено 17 заявлений о возмещении ущерба на общую сумму более 1,8 млн руб.» — говорится в сообщении.

Судами по постановлениям транспортных прокуроров к административной ответственности за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего привлечено 39 лиц.

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