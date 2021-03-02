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02.03.2021

Продукты питания в России подорожали на 8,2% по итогам января 2021 года

Продукты питания в России по итогам января 2021 года подорожали на 8,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата.

Максимальный рост показали цены на овощи (+17,5%), фрукты (+13,5%) и кондитерские изделия (+13,7%).

Ранее в Минпромторге заявили, что правительство РФ не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на сахар и подсолнечное масло, срок которого истекает по итогам I квартала 2021 года.

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