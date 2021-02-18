Компания «Россети Урал» обеспечила электроэнергией более 60 учреждений первичной медпомощи в 2020 году

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2021. Компания «Россети Урал» в 2020 году обеспечила электроэнергией 51 фельдшерско-акушерский пункт, 8 учреждений врачей общей практики и пять врачебных сельских амбулаторий.



Как сообщает департамент по связям с общественностью «Россети Урал», общая мощность присоединения составила 4,6 МВт. Самые удаленные ФАПы были подключены к электросетям в Гранитном сельском поселении Кизильского района Челябинской области — 340 км от Челябинска — и поселке Старая Сама Ивдельского городского округа Свердловской области — 440 км от Екатеринбурга.



«Для выдачи необходимой мощности новым учреждениям первичной медицинской помощи энергетики производят как новое строительство распределительных сетей, так и комплексную модернизацию уже существующей электросетевой инфраструктуры», — говорится в сообщении.



В прошлом году энергетики «Россети Урал» обеспечили надежное электроснабжение новой инфекционной больницы в поселке Малая Сосновка Сосновского района Челябинской области. Максимальная мощность присоединенных энергопринимающих устройств лечебного учреждения составила 1 200 кВт.



Специализированная современная больница рассчитана на 100 боксов: 82 для круглосуточного пребывания и 18 реанимационных, а в случае эпидемического подъема возможно увеличение количества мест до 482.



Всего на территории России компания «Россети» обеспечила электроэнергией более 1 тыс. 100 учреждений первичной медицинской помощи в 60 регионах страны.