Продукты питания в России подорожали на 8,2% по итогам января 2021 года

УрБК, Москва, 02.03.2021. Продукты питания в России по итогам января 2021 года подорожали на 8,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата.



Максимальный рост показали цены на овощи (+17,5%), фрукты (+13,5%) и кондитерские изделия (+13,7%).



Ранее в Минпромторге заявили, что правительство РФ не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на сахар и подсолнечное масло, срок которого истекает по итогам I квартала 2021 года.