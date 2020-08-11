Группа ММК увеличила расходы на благотворительность и социальные инвестиции в 2020 году до 3 млрд рублей

УрБК, Магнитогорск, 02.03.2021. В 2020 году затраты Группы ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) на реализацию благотворительных и социальных программ составили 2 млрд 972,7 млн руб., что на 15,1% превышает аналогичный показатель предыдущего года. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК».



При этом доля самого комбината в общем объеме социальных и благотворительных затрат составила 73%, достигнув 2,18 млрд руб. — на 21,8% выше, чем в 2019 году.



По данным Управления информации и общественных связей комбината, в 2020 году только на благотворительность расходы Группы ПАО «ММК» составили свыше 1,15 млрд руб., из которых более 1 млрд пришлось на долю материнской компании.



В прошлом году ПАО «ММК» направило более 530 млн руб. на реализацию экстренных мер по предупреждению распространения COVID-19 и обеспечение противовирусной защиты сотрудников Группы ММК, а также муниципальных организаций Магнитогорска.



ММК выступил инициатором и организатором благотворительной программы «Мы вместе», в рамках которой ежемесячно (с апреля по сентябрь 2020 года) одиноким пенсионерам, нуждающимся жителям доставлялись продукты питания и средства индивидуальной защиты. На эти цели было направлено 167 млн руб. комбината, а также средства, собранные самими горожанами.



На средства ПАО «ММК» объемом более 360 млн руб. приобретено оборудование для учреждений здравоохранения, проведены выплаты медицинскому персоналу, работающему в зоне повышенного риска. Для молодых педагогов и школьников из малообеспеченных семей закуплена компьютерная техника. Для магнитогорских детских садов приобретены дезинфицирующие облучатели-рециркуляторы, в детские дома и интернаты города поступили бесконтактные термометры.



«Наш стратегический приоритет — следовать принципам устойчивого развития. Этот подход определяет ответственное отношение к экологии, социальным вопросам, развитию персонала и созданию культуры возможностей, обеспечению безопасной производственной среды. Мы рассматриваем проекты в сфере социальной ответственности как долгосрочные инвестиции в устойчивое развитие компании. Поэтому ключевое значение мы придаем созданию здоровой социальной обстановки как на самом предприятии, так и в Магнитогорске. Для этого наша компания реализует социальные и инфраструктурные проекты и программы для своих работников, а также жителей города, направленные на решение всех актуальных вопросов», — отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.



В 2020 году Группа ПАО «ММК» выделила средства на охрану здоровья сотрудников, реализацию лечебных программ и профилактику заболеваний (526,7 млн руб.), компенсацию работникам стоимости путевок на санитарно-курортное лечение (около 300 млн) и организацию детского отдыха (52 млн), формирование принципов здорового образа жизни, популяризацию спорта и физкультуры и содержание спортивных объектов (132,7 млн), стимулирование рождаемости, поддержку материнства и многодетных семей (108,5 млн руб.), организацию культурно-массовой работы и содержание домов культуры (100 млн), обеспечение работников комбината горячим питанием (66 млн), жилищные, молодежные, образовательные программы и другие добровольные социальные обязательства (около 160 млн). На адресную социальную поддержку пенсионеров и инвалидов в рамках программы «Забота», реализуемой на базе БФ «Металлург», компания в 2020 году направила около 377 млн руб. (в 2019 году — 322 млн).