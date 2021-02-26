Свердловская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по среднему размеру выданных в январе потребкредитов

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2021. Средний размер выданных в январе 2021 года потребительских кредитов в Свердловской области составил 227 тыс. 534 руб., что на 22,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года (186 тыс. 003 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 9-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. На первом месте по размеру выданных в январе текущего года потребкредитов оказалась Москва (482,4 тыс. руб.), на втором — Московская область (360,3 тыс. руб.), на третьем — Ханты-Мансийский АО (335,1 тыс. руб.), на четвертом — Санкт-Петербург (332,1 тыс. руб.). Замыкает пятерку лидеров Ленинградская область (295,4 тыс. руб.).



При этом, согласно исследованию НБКИ, этот показатель вырос за год во всех регионах РФ, которые участвуют в рейтинге. Наиболее сильно средний размер выданных потребкредитов в январе этого года увеличился в Приморском крае (плюс 50,2%), Ленинградской (плюс 49,6%), Иркутская (плюс 44,5%) и Кемеровская (плюс 43,5%) областях, а также в Красноярском крае (плюс 36,2%).



В целом по стране средний размер выданных в январе 2021 года потребительских кредитов составил 224,5 тыс. руб., что на 29,7% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (173,1 тыс. руб.).