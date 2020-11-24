В 2021 году приемная кампания в школы Екатеринбурга стартует 1 апреля

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2021. В этом году запись детей в первые классы школ Екатеринбурга начнется 1 апреля. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщила заместитель главы города по вопросам социальной политики Екатерина Сибирцева.
По ее словам, главными изменениями этого года стали новые даты старта приемной кампании в школы и даты выдачи приказов о зачислении ребенка в образовательные организации.
«В связи с изменениями федерального порядка записи детей в школы, приемная кампания начинается с 1 апреля, приказ о зачислении ребенка в школу родители смогут получить после 1 июля. В период с 1 апреля по 1 июля будет проходить распределение детей по образовательным организациям», — сообщила Е. Сибирцева.
Как уточнил начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Константин Шевченко, подать заявления о зачислении ребенка в школу горожане по-прежнему смогут через портал Госуслуг, МФЦ, ЦМУ. В этом году подать заявление о зачислении также можно будет заказным письмом через отделение «Почты России» и на сайте образовательной организации.
«Мы понимаем, что основная нагрузка будет на Единый портал Госуслуг. Для того чтобы снизить ее, подача заявлений будет разнесена по времени», — сообщил К. Шевченко.
По его словам, 1 апреля с 00.00 подать заявление смогут жители Верх-Исетского, Ленинского и Кировского районов, с 06.00 — жители Орджоникидзевского и Чкаловского районов, с 07.00 — Железнодорожного и Октябрьского районов.
«Очередность будет устанавливаться по времени подачи заявлений. Соответственно, когда заявление формируется на портале Госуслуг, в случае если заявление отправлено по почте — времени, когда курьер доставит заявление адресату», — пояснил К. Шевченко.
Также он отметил, что город традиционно разделен на 39 объединенных территорий. За ними закреплено от двух до шести школ.
«В случае, если родители не попадут в квоту желаемой школы, им будет предоставлена возможность записать ребенка в другую образовательную организацию на закрепленной территории», — уточнил К. Шевченко.
Информация о школах, закрепленных по адресу, будет опубликована на информационных ресурсах департамента образования Екатеринбурга к 15 марта.
Всего, по подсчетам администрации муниципалитета, в 2021 году в Екатеринбурге в первые классы пойдут учиться от 21,5 до 22 тыс. первоклассников — к приему учеников подготовлены 22,5 тыс. мест в школах Екатеринбурга.
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