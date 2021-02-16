В Свердловской области выявлено 153 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 153 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 2 марта 2021 года региональный оперштаб.
Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 78 тыс. 022 человека.
Также за сутки в области зарегистрировано 10 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 2 тыс. 397. За сутки из больниц выписаны 164 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 71 тыс. 009 человек.
В России за минувшие сутки был выявлено 10 тыс. 565 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 268 тыс. 215 человек. За сутки зарегистрирован 441 летальный случай (всего 86 тыс. 896), выздоровели 14 тыс. 966 человек (всего 3 млн 838 тыс. 040).
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