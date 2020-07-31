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ЕВРАЗ ЗСМК инвестирует 440 млн рублей в модернизацию рельсобалочного цеха

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2021. ЕВРАЗ ЗСМК инвестирует 440 млн руб. в модернизацию оборудования линий неразрушающего контроля 25-метровых и 100-метровых рельсов. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» металлургического холдинга.

«В 2020 году на линиях были смонтированы установки сухого ультразвукового контроля. Они предназначены для контроля дефектов разных категорий рельсов. Новые установки интегрированы в действующую на комбинате автоматизированную систему управления, прошли государственные испытания. После внесения в Государственный реестр средств измерений и в Реестр средств измерений ОАО «РЖД» оборудование запустят в промышленную эксплуатацию», — говорится в сообщении.

ЕВРАЗ ЗСМК инвестирует 440 млн рублей в модернизацию рельсобалочного цеха

В 2021 году в рамках проекта смонтируют установки контроля поверхностных дефектов. На линии 100-метровых рельсов введут в строй современную установку мокрого ультразвукового контроля внутренних дефектов. Она заменит старую и позволит существенно расширить зоны контроля рельсов. Пусконаладочные работы планируется завершить во II квартале 2021 года.

ЕВРАЗ ЗСМК инвестирует 440 млн рублей в модернизацию рельсобалочного цеха

В 2022 году в рельсобалочном цехе ЕВРАЗ ЗСМК будет действовать новый комплекс современных систем ультразвукового контроля рельсов.

Проект позволит к 2023 году увеличить производство рельсов до 1 млн 59 тыс. т в год, а также повысить производительность цеха за счет сокращения времени на настройку оборудования при смене контролируемых профилей. Также специалисты смогут проводить повторный контроль рельсов.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

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