В Екатеринбурге подведены итоги первого уральского фестиваля паблик-арта «ЧО»

УРБК, Екатеринбург, 02.03.2021. В Екатеринбурге подведены итоги первого уральского фестиваля паблик-арта URAL PUBLIC ART ЧО, который проходил при поддержке «Атомстройкомплекса». Об этом сообщила пресс-служба компании-застройщика.



Проведение культурного мероприятия было приурочено к 25-летию корпорации. Участники создали в рамках проекта семь арт-объектов: инсталляции, скульптуры, барельефы и даже циклораму.





Изображение предоставлено пресс-службой корпорации «Атомстройкомплекс»



Отметим, главным отличием данного фестиваля от других аналогов стало именно то, что «это фестиваль про городскую скульптуру», поэтому на нем представлены различные «объекты в общественном пространстве».



Всего в мероприятии приняли участие 15 художников, включая таких известных авторов, как Андрей Бартенев, Покрас Лампас, Артем Стефанов и другие. Также для участия в фестивале в Екатеринбург приезжали команды SPEKTR и Hot Singles in Your Area.



Однако созданием арт-объектов URAL PUBLIC ART ЧО не был ограничен. В рамках проекта была организована образовательная площадка «Месяц визуальной культуры». В ее программу вошли 15 лекций в онлайн- и офлайн-форматах, а также паблик-ток по урбанистике, искусству в общественных пространствах и геобрендинге.



На «Месяце визуальной культуры» выступили арт-директор студии Артемия Лебедева Эркен Кагаров, эксперт Минстроя РФ по формированию комфортной городской среды Артем Гебелев и другие известные в профессиональной среде спикеры. Темами панельных дискуссий стали вопросы грамотного бренд-урбанизма, влияния культурных событий на облик города, визуального комфорта, существования паблик-арта в городах и др.



«В первом фестивале мы хотели познакомить жителей с паблик-артом, поскольку в нашем городе он был представлен очень точечно. За 5 месяцев фестиваля ни один наш объект не был испорчен. В основном мы слышали только положительные отзывы. Но эффект от работ мы осознаем весной и летом, когда люди смогут гулять целыми днями и делиться впечатлениями. В следующем фестивале мы поработаем с контекстом районов. Арт-объекты станут их продолжением, но немного в другой форме. Не будем сужать фантазии художников одной темой, а поможем им в работе с историческим и социальным наследием города, с уральской идентичностью», — пояснил креативный директор компании «Атомстройкомплекс» Никита Харисов.



К завершению паблик-арта команда организаторов сняла итоговый ролик о фестивале 2020 года. Кадры с бэкстейджа арт-объектов, реакции горожан, итоги ЧО от кураторов и организаторов, комментарии художников — 5 месяцев фестиваля в коротком видео.



