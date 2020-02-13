В Екатеринбурге к 2023 году благоустроят 14 объектов улично-дорожной сети

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2021. 14 объектов улично-дорожной сети (УДС) для благоустройства утвердил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Работы будут выполнены в рамках подготовки к проведению XXXII Всемирных студенческих игр в уральской столице.
«Перечень объектов для благоустройства достаточно большой. Уже в текущем году мы приступаем к выполнению работ на десяти участках. В 2021 году предстоит обновить более 118 тыс. кв. метров дорожного покрытия», — сообщила председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова.
Всего до 2023 года в Екатеринбурге будут благоустроены участки ул. Фурманова, Чапаева, Машинной, на участках от ул. Бахчиванджи до территории аэропорта Кольцово, ул. Шефская — от ул. Красных Командиров до проспекта Космонавтов, ул. Академика Постовского, участок автодороги по Сибирскому тракту, ул. Бебеля — от ул. Готвальда до ул. Кирова, ул. Карла Либкнехта — от ул. Малышева до проспекта Ленина, ул. Большакова — от ул. 8 Марта до ул. Московской, ул. Декабристов — от ул. Чапаева до Университетского переулка, ул. Шаумяна — от ул. Ясной до ул. Чапаева, ул. Библиотечная — ул. Мира до улицы Комсомольской, ул. Коминтерна, ул. Машинистов, ул. Серафимы Дерябиной — от переулка Встречного до улицы Крауля.
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