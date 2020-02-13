УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:59

В Екатеринбурге к 2023 году благоустроят 14 объектов улично-дорожной сети

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2021. 14 объектов улично-дорожной сети (УДС) для благоустройства утвердил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Работы будут выполнены в рамках подготовки к проведению XXXII Всемирных студенческих игр в уральской столице.

«Перечень объектов для благоустройства достаточно большой. Уже в текущем году мы приступаем к выполнению работ на десяти участках. В 2021 году предстоит обновить более 118 тыс. кв. метров дорожного покрытия», — сообщила председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова.

Всего до 2023 года в Екатеринбурге будут благоустроены участки ул. Фурманова, Чапаева, Машинной, на участках от ул. Бахчиванджи до территории аэропорта Кольцово, ул. Шефская — от ул. Красных Командиров до проспекта Космонавтов, ул. Академика Постовского, участок автодороги по Сибирскому тракту, ул. Бебеля — от ул. Готвальда до ул. Кирова, ул. Карла Либкнехта — от ул. Малышева до проспекта Ленина, ул. Большакова — от ул. 8 Марта до ул. Московской, ул. Декабристов — от ул. Чапаева до Университетского переулка, ул. Шаумяна — от ул. Ясной до ул. Чапаева, ул. Библиотечная — ул. Мира до улицы Комсомольской, ул. Коминтерна, ул. Машинистов, ул. Серафимы Дерябиной — от переулка Встречного до улицы Крауля.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
13.02.2020 В I полугодии 2020 года в Екатеринбурге запретят парковку еще на 10 участках улиц

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2020. Специалисты МБУ «Центр организации движения» (ЦОД) в I полугодии 2020 года для ...

26.05.2010 «Уральский рабочий»: Касается водителей

Глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий утвердил обновленный перечень объектов ремонта дорог методом фрезерования на 2010 ...

24.05.2010 В 2010 году в Екатеринбурге планируется отремонтировать 52 объекта дорожной сети

Глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий утвердил обновленный перечень объектов ремонта дорог методом фрезерования на 2010 ...

24.05.2010 В 2010 году общая стоимость всех дорожных ремонтных работ в Екатеринбурге составит 250,08 млн. рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2010. Глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий утвердил обновленный перечень объектов ремонта ...

12.01.2010 В 2010 году в Екатеринбурге с применением фрезы планируется отремонтировать 40 участков улично-дорожной сети

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2010. Глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий провел совещание, по итогам которого утвердил ...

Популярные новости
15.02.2021Глава администрации Чкаловского района Екатеринбурга Вячеслав Мишарин отправлен в отставку02.02.2021Половина свердловских предприятий пострадали из-за COVID-1903.02.2021Светлана Азанова: Во время пандемии многие банки перестроили свою работу с клиентами02.02.2021Кольцово рассчитывает на туристов03.02.2021ММК развивает онлайн-сервисы
Архив новостей
Март 2021 (55)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18