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«Россети ФСК ЕЭС» провели модернизацию линии электропередачи «Белоярская АЭС — Мраморная»

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2021. «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») завершили работы по модернизации линии электропередачи 220 кВ «Белоярская АЭС — Мраморная», сообщает группа связей с общественностью и СМИ филиала «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала.

Сама реконструированная линия протяженностью 142 км является частью схемы выдачи мощности Белоярской АЭС. От ее работы зависит энергоснабжение Челябинской области, поступающее с одного из ключевых объектов Свердловской области.

В ходе проведения работ по модернизации дефектные опоры были заменены на новые 26-метровые железобетонные опоры, а поврежденные изоляторы — на аналоги из прочного закаленного стекла. Работы проводились без снижения надежности передачи электроэнергии от атомной станции.

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