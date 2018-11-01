В Свердловской области у карьера «Ураласбест» столкнулись два электровоза

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2021. В Свердловской области на станции «Звезда» в Асбесте столкнулись два электровоза с вагонами.
Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, по данной информации уже начата проверка.
Фото из Facebook Натальи Крыловой
Депутат думы Асбестовского ГО Наталья Крылова уточнила, что столкновение произошло неподалеку от станции ПАО «Ураласбест». Оба состава были пустыми. В результате столкновения часть вагонов сошла с рельсов.
В ГУ МЧС России по Свердловской области до настоящего времени не комментировали данный инцидент.
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