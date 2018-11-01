УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:37

В Свердловской области у карьера «Ураласбест» столкнулись два электровоза

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2021. В Свердловской области на станции «Звезда» в Асбесте столкнулись два электровоза с вагонами.

Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, по данной информации уже начата проверка.

В Свердловской области у карьера «Ураласбест» столкнулись два электровоза
Фото из Facebook Натальи Крыловой

Депутат думы Асбестовского ГО Наталья Крылова уточнила, что столкновение произошло неподалеку от станции ПАО «Ураласбест». Оба состава были пустыми. В результате столкновения часть вагонов сошла с рельсов.

В ГУ МЧС России по Свердловской области до настоящего времени не комментировали данный инцидент.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
01.11.2018 Следователи проводят проверку по факту схода с рельсов грузовых вагонов в Каменске-Уральском

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2018. Начата доследственная проверка по факту схода с рельсов грузовых вагонов в ...

01.11.2018 Пять вагонов с бокситами сошли с рельсов в Каменске-Уральском

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2018. На станции Каменск-Уральский сегодня утром сошли с рельсов пять вагонов грузового ...

27.03.2018 На станции Билимбай в Свердловской области сошли с рельсов 20 грузовых вагонов

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2018. В Свердловской области на станции Билимбай сошли с рельсов 20 грузовых вагонов, ...

13.03.2013 Сегодня ночью при пожаре повреждено имущество ОАО «Ураласбест»

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2013. Сегодня, в 01:09 на территории промзоны Асбестового карьера произошел пожар. Как ...

16.04.2012 В результате схода семи вагонов со щебнем в Свердловской области повреждены около 100 метров пути

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2012. Семь вагонов со щебнем в понедельник сошли с рельсов возле железнодорожной станции в ...

Популярные новости
15.02.2021Глава администрации Чкаловского района Екатеринбурга Вячеслав Мишарин отправлен в отставку02.02.2021Половина свердловских предприятий пострадали из-за COVID-1903.02.2021Светлана Азанова: Во время пандемии многие банки перестроили свою работу с клиентами02.02.2021Кольцово рассчитывает на туристов03.02.2021ММК развивает онлайн-сервисы
Архив новостей
Март 2021 (55)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18