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В Екатеринбурге установили публичный сервитут для размещения теплосети из Академического на Вторчермет

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2021. Публичный сервитут установлен на 10 лет в отношении земельных участков общей площадью 38 тыс. 632 кв. м. в целях размещения магистральной тепловой сети от ТЭЦ «Академическая» до ТЭЦ-19, соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, магистральная сеть обеспечит бесперебойное теплоснабжение жилых домов и объектов социальной инфраструктуры Чкаловского, Ленинского районов и будущей восьмой административной единицы города — района Академический.

«Данное решение принято в строгом соответствии с Земельным кодексом РФ и программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, утвержденной Екатеринбургской городской Думой», — говорится в сообщении.

По окончании возведения инженерного объекта энергетики приведут земельные участки в состояние, пригодное для использования, в срок, не превышающий трех месяцев со дня завершения строительства, уточняют в администрации Екатеринбурга.

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