Оборот оптовой торговли на Среднем Урале в январе сократился на 2%

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2021. Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе 2021 года составил 176 млрд 196 млн руб., что на 2,1% меньше уровня аналогичного периода предыдущего года (в сопоставимых ценах). Об этом сообщает Свердловскстат.



Отметим, что в январе-декабре 2020 года оборот оптовой торговли на Среднем Урале вырос на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.