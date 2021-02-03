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Оборот оптовой торговли на Среднем Урале в январе сократился на 2%

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2021. Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе 2021 года составил 176 млрд 196 млн руб., что на 2,1% меньше уровня аналогичного периода предыдущего года (в сопоставимых ценах). Об этом сообщает Свердловскстат.

Отметим, что в январе-декабре 2020 года оборот оптовой торговли на Среднем Урале вырос на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

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