Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале опустился до 4,4%

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2021. По состоянию на 1 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 93 тыс. 370 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 26 февраля число безработных составляло 95 тыс. 811 человек. Таким образом, за последние три дня показатель сократился на 2 тыс. 441 человека.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 4,4%.
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