В Минпромторге не планируют продлевать заморозку цен на сахар и подсолнечное масло

Минпромторг не планирует продлевать соглашение о фиксированной цене на сахар и подсолнечное масло, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Виктора Евтухова.
По его мнению, увеличение сроков заморозки цен приведет к проблемам при поставках продукции. В то же время он отметил, что некоторые участники соглашения опустили цены ниже прописанных в договоре.
«Впереди еще месяц действия [текущих соглашений], и в дальнейшем не хотелось бы сильно вмешиваться в рыночные отношения в этой отрасли и продлевать эти соглашения или увеличивать количество товарных категорий, попадающих под них», — сказал замглавы Минпромторга.
Напомним, в конце декабря 2020 года представители правительства РФ заключили соглашение с производителями, поставщиками и ритейлерами об установлении фиксированной цены до конца I квартала 2021 года.
Согласно нововведениям, в оптовой продаже сахар не может стоить дороже 36 руб. за кг, в рознице — не выше 45 руб. за кг. На подсолнечное масло установлены предельные цены на уровне 95 руб. и 110 руб. соответственно.
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