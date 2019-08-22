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Вчера, 17:35

ЕВРАЗ и ТМК заключили контракт на поставку заготовки для бесшовных труб

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2021. ЕВРАЗ и Трубная Металлургическая Компания (ТМК) заключили контракт на поставку заготовки для производства бесшовных труб в период 2021-2022 годов. ЕВРАЗ НТМК отгрузит предприятиям ТМК более 160 тыс. т катаной трубной заготовки.

Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга, контракт предполагает формульное ценообразование. Основным потребителем заготовки будет входящий в ТМК Синарский трубный завод (СинТЗ).

ЕВРАЗ и ТМК заключили контракт на поставку заготовки для бесшовных труб
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

«Мы рады продолжить многолетнее сотрудничество с предприятиями Трубной Металлургической Компании. Заключенный контракт позволит обеспечить справедливое ценообразование на поставляемую продукцию и оптимально планировать загрузку производства трубной заготовки на ЕВРАЗ НТМК. Комбинат готов предоставить как стандартную заготовку для производства бесшовной трубы диаметром 120 мм, так и заготовку других диаметров в диапазоне 85-180 мм», — отметил директор ЕВРАЗа по продажам промышленного сортамента и ЖРС Дмитрий Барашков.

«Новое соглашение на двухлетний период — еще один шаг в укреплении исторически партнерских отношений между нашими компаниями. Такая практика выгодна для всей отрасли, поскольку позволяет развивать кооперационные связи и поддерживать стабильность производственных цепочек. Наши партнеры получают гарантированную загрузку мощностей, мы — обеспечиваем наше производство заготовкой по предсказуемой цене, создаем дополнительные гарантии поставки нашим заказчикам продукции стабильно высокого качества», — отметил директор по управлению цепочками поставок ТМК Илья Зырянов.

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