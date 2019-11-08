Группа ЧТПЗ ввела в эксплуатацию новое оборудование стоимостью более 160 млн рублей для производства продукции атомного назначения

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2021. Группа ЧТПЗ реализует проект по модернизации оборудования для изготовления бесшовных труб из коррозионностойких сталей с повышенным качеством поверхности, которые предназначены для элементов конструкций атомных станций.
Как сообщает пресс-служба компании, на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) уже введен в эксплуатацию новый шлифовальный комплекс LOESER стоимостью более 160 млн руб.
Фотография предоставлена пресс-службой Группы ЧТПЗ
Применение шлифовального комплекса LOESER позволит расширить сортамент и увеличить объем выпуска горячекатаных труб с повышенным качеством поверхности, а также нарастить объемы производства холоднодеформированных труб, при изготовлении которых используется заготовка с обязательной механической обработкой поверхности.
«Группа ЧТПЗ предлагает клиентам высокотехнологичные решения в сегменте бесшовных нержавеющих труб для атомной промышленности, соответствующие самым жестким требованиям безопасности и надежности. Инвестируя в модернизацию оборудования, которое позволяет выпускать продукцию по международным стандартам качества, компания расширяет клиентское предложение и повышает операционную эффективность производства», — отметил директор по стратегии и развитию Группы ЧТПЗ Дмитрий Бурлай.
Группа ЧТПЗ производит широкий сортамент труб из коррозионностойкой стали для строительства энергетических объектов в России и за рубежом. Компания поставляла продукцию для Ростовской, Белорусской, Курской, Ленинградской, Тяньваньской (Китай) атомных электростанций, АЭС «Куданкулам» (Индия), а также для Амурской, Приморской, Прегольской, Калининградской теплоэлектростанций и теплоэлектростанции «Лонг Фу — 1» (Вьетнам).
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