Официальный курс доллара США снизился на 39 коп., евро — на 93 коп.

УрБК, Москва, 01.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 марта 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 39,25 коп., до 74,04 руб., курс евро — на 92,82 коп., до 89,44 руб.
УрБК, Москва, 16.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 февраля 2021 года. Курс долл. ...27.01.2021 Официальный курс доллара США снизился на 60 коп., евро — на 45 коп.
УрБК, Москва, 27.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 января 2021 года. Курс долл. ...20.01.2021 Официальный курс доллара США снизился на 37 коп., евро — на 6 коп.
УрБК, Москва, 20.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 января 2021 года. Курс долл. ...19.01.2021 Официальный курс доллара США снизился на 25 коп., евро — на 12 коп.
УрБК, Москва, 19.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 января 2021 года. Курс долл. ...13.01.2021 Официальный курс доллара США снизился на 74 коп., евро — на 54 коп.
УрБК, Москва, 13.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 января 2021 года. Курс долл. ...