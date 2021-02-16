Официальный курс доллара США снизился на 39 коп., евро — на 93 коп.

УрБК, Москва, 01.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 марта 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 39,25 коп., до 74,04 руб., курс евро — на 92,82 коп., до 89,44 руб.