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Вчера, 16:04

Официальный курс доллара США снизился на 39 коп., евро — на 93 коп.

УрБК, Москва, 01.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 марта 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 39,25 коп., до 74,04 руб., курс евро — на 92,82 коп., до 89,44 руб.

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