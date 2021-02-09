Средняя цена на вторичное жилье в Екатеринбурге превысила 81 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2021. По состоянию на 22 февраля 2021 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 81 тыс. 098 руб. за кв. м. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



За последнюю неделю цены выросли на 0,4%, за месяц — на 1,5%.



Средний срок экспозиции (период от выставления объекта на продажу до совершения сделки) на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет чуть больше 3 месяцев.