Южный Урал стал обладателем самой большой доли просроченных кредитов среди регионов УрФО

УрБК, Челябинск, 01.03.2021. В Челябинской области доля просроченных кредитов на начало 2021 года составила 4,74%, что на 0,5 п. п. больше по сравнению с прошлым годом, свидетельствуют данные исследования РИА «Новости».



С этим результатом Южный Урал занял 55-е место рейтинга среди 85 российских регионов.



При этом, согласно исследованию, среди регионов УрФО Челябинская область имеет наибольшую долю просроченных кредитов на начало текущего года. Так, Ямало-Ненецкий автономный округ (2,25%) расположился на 3-й строчке рейтинга, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (2,87%) — на 6-й, Курганская область (4,31%) заняла 38-е место, а следом за ней идут Свердловская (4,34%) и Тюменская (4,38%) области.