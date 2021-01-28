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Вчера, 15:01

В Свердловской области число риелторов в 2020 году сократилось на 1 тыс. 385 человек

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2021. В Свердловской области число работников в организациях по операциям с недвижимым имуществом с начала по конец 2020 года сократилось на 1 тыс. 385 человек (-4,9%), говорится в материалах Свердловскстата.

К декабрю 2020 года в агентствах недвижимости насчитывалось уже 38 тыс. 111 человек.

Наибольшее сокращение в численном выражении приходится на организации, работающие в сфере промышленности. Среднесписочная численность работников в этой отрасли сократилась на 3 тыс. 214 человек (с января по декабрь 2020 года), составив на конец прошлого года 409 тыс. 620 человек (2,5%).

Среднесписочная численность работников в гостиницах и заведениях общепита региона сократилась на 0,7%, до 21 тыс. 563.

В целом среднесписочная численность работников в различных организациях области с января по декабрь 2020 года сократилась на 1%, до 1 млн 457 тыс. 153 человек.

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