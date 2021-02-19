Более 300 единиц техники задействуют в Екатеринбурге для расчистки улиц от снега и наледи

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2021. Только сегодня, 1 марта, службы благоустройства вывели на расчистку автодорог и тротуаров Екатеринбурга более 200 единиц техники и почти 400 рабочих. В выходные для устранения последствий снегопада в городе задействовали более 300 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



По информации комитета благоустройства администрации Екатеринбурга, за минувшие сутки с улиц города вывезено более 10 тыс. т снега.



Для борьбы с последствиями снегопада в распоряжении коммунальщиков имеется вся необходимая техника: комбинированные дорожные машины (КДМ), тракторы, грейдеры, фронтальные погрузчики, снегопогрузчики, самосвалы.



В администрации Екатеринбурга уточняют, что за состояние дворовых территорий, внутриквартальных проездов и очистку их от снега и наледи ответственность несут управляющие компании или ТСЖ.