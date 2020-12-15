Доля просроченных кредитов на Среднем Урале на начало года составила 4,34%

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2021. В Свердловской области доля просроченных кредитов на начало 2021 года составила 4,34%, что на 0,4 п. п. больше по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».



С этим результатом Средний Урал занял 39-ю строчку рейтинга среди 85 российских регионов. Субъектами с самыми низкими значениями доли просроченных кредитов стали Ненецкий автономный округ (1,66%), Севастополь (1,88%), Ямало-Ненецкий (2,25%) и Чукотский (2,28%) АО, а также Республика Крым (2,53%).



При этом, согласно исследованию, в конце списка расположились Чеченская Республика (6,88%), а также республики Адыгея (6,96%), Северная Осетия — Алания (7,53%), Карачаево-Черкесская Республика (7,63%) и Республика Ингушетия (7,8%).