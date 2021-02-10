В Свердловской области выявлено 179 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 179 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 1 марта 2021 года региональный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 77 тыс. 869 человек.



Также за сутки в области зарегистрировано 11 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 2 тыс. 387. За сутки из больниц выписаны 187 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 70 тыс. 845 человек.



В России за минувшие сутки был выявлен 11 тыс. 571 новый случай COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 257 тыс. 650 человек. За сутки зарегистрировано 333 летальных случая (всего 86 тыс. 455), выздоровели 11 тыс. 277 человек (всего 3 млн 823 тыс. 074).