Более половины россиян не видят стабильности в стране

УрБК, Москва, 01.03.2021. Мнения о том, что стабильности в России нет, придерживаются 60% участников всероссийского опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» (ФОМ).
Как сообщается на сайте ФОМ, в февральском опросе, посвященном стабильности и реформам, приняли участие 1 тыс. 500 респондентов.
В прошлом году об отсутствии стабильности в стране сообщили 55% опрошенных.
С мнением, что в последние годы в России наступила стабильность, согласился только 31% опрошенных. В середине 2020 года признаки стабильности видело 39% россиян.
Согласно данным опроса, за обеспечение стабильности и отсутствие радикальных реформ в феврале 2021 года выступили 65% респондентов и только 25% опрошенных сообщили о необходимости резких перемен.
Порядка 39% россиян считают главной причиной экономического кризиса в стране не санкции, а снижение цен на нефть. Такие ...24.02.2015 Более 70% россиян ощутили экономический кризис
В февраля выросла доля россиян, считающих, что в стране есть экономический кризис, до 71%. В январе этот показатель ...24.02.2015 ФОМ: более 70% россиян ощутили экономический кризис
УрБК, Москва, 24.02.2015. В февраля выросла доля россиян, считающих, что в стране есть экономический кризис, до 71%. В ...19.02.2014 ФОМ: улучшить жилищные условия могут лишь 17% россиян
УрБК, Москва, 19.02.2014. Улучшить свои жилищные условия не в состоянии 83% россиян. К такому выводу пришли специалисты ...17.01.2012 «Левада-центр»: более 90% россиян недовольны системой здравоохранения страны
УрБК, Москва, 17.01.2012. Около 91% россиян недовольны современной системой здравоохранения страны и считают, что она ...