Более половины россиян не видят стабильности в стране

УрБК, Москва, 01.03.2021. Мнения о том, что стабильности в России нет, придерживаются 60% участников всероссийского опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» (ФОМ).



Как сообщается на сайте ФОМ, в февральском опросе, посвященном стабильности и реформам, приняли участие 1 тыс. 500 респондентов.



В прошлом году об отсутствии стабильности в стране сообщили 55% опрошенных.



С мнением, что в последние годы в России наступила стабильность, согласился только 31% опрошенных. В середине 2020 года признаки стабильности видело 39% россиян.



Согласно данным опроса, за обеспечение стабильности и отсутствие радикальных реформ в феврале 2021 года выступили 65% респондентов и только 25% опрошенных сообщили о необходимости резких перемен.