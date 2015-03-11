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Вчера, 12:26

Более половины россиян не видят стабильности в стране

УрБК, Москва, 01.03.2021. Мнения о том, что стабильности в России нет, придерживаются 60% участников всероссийского опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Как сообщается на сайте ФОМ, в февральском опросе, посвященном стабильности и реформам, приняли участие 1 тыс. 500 респондентов.

В прошлом году об отсутствии стабильности в стране сообщили 55% опрошенных.

С мнением, что в последние годы в России наступила стабильность, согласился только 31% опрошенных. В середине 2020 года признаки стабильности видело 39% россиян.

Согласно данным опроса, за обеспечение стабильности и отсутствие радикальных реформ в феврале 2021 года выступили 65% респондентов и только 25% опрошенных сообщили о необходимости резких перемен.

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