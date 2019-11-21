Спасатели предотвратили взрыв на газозаправочной станции под Екатеринбургом

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2021. Под Екатеринбургом вечером 28 февраля произошло возгорание на строящейся автозаправочной станции, была угроза взрыва. В результате пожара повреждены операторская будка, газовая колонка и автомобиль, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



По прибытии пожарных огонь распространился на площади 13 кв. м. Из операторской самостоятельно эвакуировались двое человек, которым потребовалась медицинская помощь.



«Из поврежденной огнем газовой колонки выходил газ, из-за чего возникла угроза взрыва», — сообщают в региональном ГУ МЧС России.



В тушении пожара были задействованы 8 единиц пожарной техники, 20 человек личного состава, чтобы ликвидировать огонь, им потребовалось 11 минут.



Как уточняют в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, по факту ЧП организована проверка.



«Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга выясняет обстоятельства случившегося. Будет дана правовая оценка соблюдению федерального законодательства, в том числе техники безопасности при ведении строительных работ на данном объекте», — сообщают в ведомстве.



Там также отмечают, что на данном объекте собственник планирует возводить газозаправочную станцию — сама заправка еще не функционирует.