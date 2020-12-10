УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 18:01

ФАС России предостерегла от повышения тарифов на вывоз мусора в 2021 году

УрБК, Москва, 26.02.2021. Федеральная антимонопольная служба России не видит оснований для повышения тарифов на вывоз мусора в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ФАС отметили, что предельный уровень тарифов был установлен в декабре 2020 года.

Также в антимонопольном ведомстве предупредили, что следят за ценами на услуги по вывозу мусора.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
10.12.2020 В 2021 году в России тарифы на ЖКУ вырастут на 4%

УрБК, Москва, 10.12.2020. В России с июля 2021 года плата за ЖКУ в среднем по стране увеличится на 4%. Повышение ...

16.12.2019 К лету 2020 года РЭК планирует рост тарифов на вывоз мусора в Свердловской области

Власти Свердловской области определятся с тарифами на вывоз мусора на ближайшие несколько лет. Ставки тарифов на ...

16.12.2019 К лету 2020 года РЭК планирует рост тарифов на вывоз мусора в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2019. Власти Свердловской области определятся с тарифами на вывоз мусора на ближайшие ...

13.06.2019 Тарифы на вывоз мусора в России могут вырасти на 5%

УрБК, Москва, 13.06.2019. В тарифы на вывоз мусора в РФ предлагается включить траты на рекультивацию — восстановление ...

22.03.2019 ФАС проверит экономическую обоснованность тарифов на обращение с ТКО в Свердловской области

УрБК, Москва, 22.03.2019. Федеральная антимонопольная служба приступила к проверке экономической обоснованности тарифов ...

Популярные новости
29.01.2021Численность населения России за год сократилась на 510 тыс. человек15.02.2021Глава администрации Чкаловского района Екатеринбурга Вячеслав Мишарин отправлен в отставку01.02.2021Свердловский губернатор подписал указ о смягчении режима повышенной готовности27.01.2021Эпидемия звонков27.01.2021«Атомстройкомплекс» запустил продажи квартир в ЖК Repin Towers
Архив новостей
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18