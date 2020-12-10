ФАС России предостерегла от повышения тарифов на вывоз мусора в 2021 году

УрБК, Москва, 26.02.2021. Федеральная антимонопольная служба России не видит оснований для повышения тарифов на вывоз мусора в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В ФАС отметили, что предельный уровень тарифов был установлен в декабре 2020 года. Также в антимонопольном ведомстве предупредили, что следят за ценами на услуги по вывозу мусора.

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