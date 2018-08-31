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Цветы на сумму более 1 млн долл. США привезли в Екатеринбург к 8 Марта

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2021. Партии из 145 т цветов привезли в Екатеринбург из стран Европы, Африки и Азии к 8 Марта. Общая стоимость товара уже сейчас превышает 1 млн долл. США. В начале следующего месяца в Кольцово доставят еще 80 т цветочной продукции.

Как сообщает отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления (УТУ), по сравнению с прошлым годом к ввозу в Свердловскую область оформили на 25 т цветов больше.

«С 10 февраля таможенниками Уральской электронной таможни выпущено 17 деклараций на товары с цветочной продукцией. В среднем партия проходила все этапы таможенного оформления за один час и тридцать семь минут, что на три минуты быстрее прошлогоднего показателя», — прокомментировал начальник Уральской электронной таможни Сергей Епифанов.

Цветы, привезенные на Урал, выращены на плантациях Эквадора, Испании, Италии, Кении, Колумбии, Израиля, Эфиопии, Таиланда, Зимбабве, ЮАР и Танзании. Доставляют цветочную продукцию самолетами из Амстердама.

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