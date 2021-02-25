Более 100 бригад «Россети Урал» задействованы в расчистке от снега центров питания в Челябинской области после метели

УрБК, Челябинск, 26.02.2021. Энергетики «Россети Урал» — «Челябэнерго» проводят осмотры центров питания и расчищают от снега производственные территории объектов электросетевого хозяйства. В работах задействованы более 100 бригад, 280 человек, 95 единиц спецтехники филиала «Челябэнерго», а также дополнительная группировка сил и средств из соседних регионов.



Метель и штормовой ветер, бушевавшие на Южном Урале 23 и 24 февраля, привели к снежным заносам дорог на подступах к энергообъектам и сугробам высотой более 2 метров на территории производственных территорий центров питания.



Как сообщает группа по связям с общественностью филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго», по предварительным данным, энергетикам предстоит произвести расчистку 70% энергообъектов на территории Троицких и Магнитогорских электрических сетей, 40% — на территории Центральных электрических сетей, 30% — на территории Златоустовских электрических сетей, в основном в Миасском, Чебаркульском и Уйском районах Южного Урала.



«Это необходимо для того, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение территорий и электробезопасность населения, способствовать беспрепятственному доступу бригад к объектам с целью контроля исправности электрооборудования, а также для того, чтобы прогнозируемое потепление и таяние снега не вызвало дополнительных проблем в работе электросетевого комплекса», — сообщают в компании.



Энергетики не исключают, что для обеспечения безопасности проведения работ потребуются кратковременные перерывы в электроснабжении части потребителей. О возможных ограничениях в подаче электроэнергии жители населенных пунктов будут уведомлены заранее.



Специалисты «Россети Урал» также предупреждают жителей об опасности нахождения вблизи энергообъектов и акцентируют внимание на том, что нарушение правил поведения вблизи электроустановок и линий электропередачи влечет за собой серьезную угрозу для здоровья и жизни людей.



О нарушениях на объектах электросетевой инфраструктуры — оборванных электрических проводах, поврежденных опорах ЛЭП, а также о случаях несанкционированных проникновений на энергообъекты — жителей Челябинской области просят сообщать по телефонам контакт-центра «Россети Урал» 8-800-22-00-220 и 8-800-25-01-220 (звонок бесплатный), в WhatsApp по мобильному телефону 8-912-2901-220 либо сообщением в официальные аккаунты энергокомпании в социальных сетях.