Какие законы вступают в силу в марте

В марте 2021 года в России вступает в силу ряд нормативных актов, которые затрагивают финансовые аспекты жизни граждан страны. Помимо этого, истекает срок по ряду мер поддержки, введенных с наступлением пандемии COVID-19.



Ужесточение контроля по защите персональных данных



С 1 марта 2021 года вступает в силу новая редакция закона «О персональных данных». С этой даты организациям запрещено распространять сведения о клиентах по умолчанию (только с их согласия).



Примечательная деталь нового закона — компании, которые уже используют персональные данные граждан, должны доказать законность приобретения этих сведений.



Если гражданин зафиксировал неправомерное использование компаниями своих персональных данных, то организация обязана удалить их по первому требованию.



Компании переводят на «Мир»



С начала следующего месяца все торговые предприятия и агрегаторы с ежегодным оборотом не менее 30 млн руб. обязаны принимать к оплате карты платежной системы «Мир».



Следует отметить, что уже с июля 2021 года это требование станет обязательным для компаний, чей оборот составляет от 20 млн руб. в год.



Изменения в регистрации прав на недвижимость



С 23 марта 2021 года вступают в силу новые правила регистрации прав на недвижимость. Новый закон расширяет список заказчиков комплексных кадастровых работ. Ранее в таком качестве могли выступать только госорганы.



С указанной даты проведение работ могут заказывать юрлица и физлица. Ожидается, что упрощение процедуры ускорит ход регистрации прав на недвижимость, а также актуализирует данные, заносимые в Росреестр. Кроме того, такой подход должен удешевить проведение кадастровых работ.



Новый реестр для бизнеса



С начала марта 2021 года вступает в силу единый реестр обязательных требований для бизнеса, в котором собраны все требования ведомств. Там же будут размещены нормативные акты. Список будет доступен для предпринимателей на отдельном портале.



Первое время в реестре будут содержаться данные, предоставленные МЧС России, Минстроем, Рострудом, Роспотребнадзором и Росаккредитацией.



Фотофиксация машин



С 1 марта 2021 года на дорогах будет разрешено устанавливать отдельный знак «Фотовидеофиксация», уведомляющий о наличии камер по пути следования транспортных средств.



По правилам, новые дорожные знаки можно устанавливать вне населенных пунктов, в 150-300 метрах от самих камер.



Допустимо вместе с новым дорожным знаком устанавливать таблички «Расстояние до объекта».



Отсрочка техосмотра



С 1 марта 2021 года должны были вступить в силу новые правила техосмотра транспортных средств. Согласно нововведениям, весь процесс должен был фиксироваться на камеры. Затем эти сведения отправлялись бы на единый информационный сервер. Кроме того, все диагностические карты планировалось перевести в электронный формат. Пункты проведения техосмотра ограничиваются в количестве диагностических карт.



Однако накануне председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил перенести запуск новых правил на начало октября 2021 года.



«Нужно сделать все, чтобы с 1 октября система заработала без сбоев, еще раз посмотреть на процедуры и их техническую реализацию. Никаких неудобств для граждан быть не должно. В нашей стране миллионы автолюбителей. Сделать все надо по-человечески. Проект постановления о переносе срока прошу мне представить на подпись в ближайшее время», — сказал М. Мишустин 25 февраля 2021 года.



Конец противокризисных мер



К 31 марта 2021 года истечет срок мер, которые правительство РФ вводило в прошлом году из-за пандемии коронавирусной инфекции.



В частности, с этой даты будет отменен упрощенный порядок регистрации безработных и повышенный размер выплат гражданам, потерявшим работу в период пандемии.



Помимо этого, истекает срок предоставления заемщикам кредитных каникул.