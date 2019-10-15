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Вчера, 16:29

Комиссия ЦБ исключила из «черного списка» финансистов почти 500 лиц с неудовлетворительной деловой репутацией

УрБК, Москва, 26.02.2021. По состоянию на 1 января 2021 года в «черном списке» ЦБ находилось 7 тыс. 182 человека, на начало 2020 года эта цифра составляла 7 тыс. 504. К 15 февраля из списка выбыли еще 156 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные регулятора.

В этот список включается информация о лицах с неудовлетворительной деловой репутацией из числа топ-менеджеров, акционеров и членов совета директоров кредитных и некредитных финансовых организаций.

«Таким образом, «черный список» Банка России за 2020 год сократился на 4,3%», — сообщает информационное агентство.

На динамику исключения из списка лиц с неудовлетворительной деловой репутацией в 2020 году оказывали влияние истечение срока нахождения в базе лиц, а также принятие комиссией ЦБ положительных решений по обращениям людей, чья деловая репутация была признана неудовлетворительной.

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