Официальный курс доллара США вырос на 96 коп., евро — на 87 коп.

УрБК, Москва, 26.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 февраля 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 96,26 коп., до 74,43 руб., курс евро — на 87,48 коп., до 90,37 руб.