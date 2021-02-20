Официальный курс доллара США вырос на 96 коп., евро — на 87 коп.

УрБК, Москва, 26.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 февраля 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 96,26 коп., до 74,43 руб., курс евро — на 87,48 коп., до 90,37 руб.
УрБК, Москва, 20.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 февраля 2021 года. Курс долл. ...19.02.2021 Официальный курс доллара США вырос на 20 коп., евро — на 67 коп.
УрБК, Москва, 19.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 февраля 2021 года. Курс долл. ...17.02.2021 Официальный курс доллара США вырос на 48 коп., евро — на 14 коп.
УрБК, Москва, 17.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 февраля 2021 года. Курс долл. ...12.02.2021 Официальный курс доллара США вырос на 18 коп., евро — на 17 коп.
УрБК, Москва, 12.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 февраля 2021 года. Курс долл. ...02.02.2021 Официальный курс доллара США вырос на 40 коп., евро — на 8 коп.
УрБК, Москва, 02.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 января 2021 года. Курс долл. ...