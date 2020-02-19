Районные суды Свердловской области в 2020 году взыскали по кредитным спорам более 78 млрд рублей

Районными судами Свердловской области по итогам 2020 года было взыскано более 78 млрд руб. по договорам займов. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказала заместитель председателя Свердловского областного суда по гражданским делам Анна Васильева.



По ее словам, мировыми судьями за прошлый год по делам о кредитных спорах взыскано более 14 млрд руб. Также в прошлом году районные суды области взыскали по коммунальным платежам более 120 млн руб. (мировыми судьями взыскано более 6 млрд руб.).



По спорам о защите прав потребителей районными судами Свердловской области взыскано более 350 млн руб., по трудовым спорам — около 150 млн руб., по спорам о возмещении ущерба от ДТП — около 150 млн руб.