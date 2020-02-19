Районные суды Свердловской области в 2020 году взыскали по кредитным спорам более 78 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2021. Районными судами Свердловской области по итогам 2020 года было взыскано более 78 млрд руб. по договорам займов. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказала заместитель председателя Свердловского областного суда по гражданским делам Анна Васильева.
По ее словам, мировыми судьями за прошлый год по делам о кредитных спорах взыскано более 14 млрд руб. Также в прошлом году районные суды области взыскали по коммунальным платежам более 120 млн руб. (мировыми судьями взыскано более 6 млрд руб.).
По спорам о защите прав потребителей районными судами Свердловской области взыскано более 350 млн руб., по трудовым спорам — около 150 млн руб., по спорам о возмещении ущерба от ДТП — около 150 млн руб.
По итогам 2019 года суды взыскали с жителей Среднего Урала более 7 млрд 155 млн 600 тыс. руб. долгов за ...19.02.2020 Суды взыскали со свердловчан более 7 млрд рублей долгов за жилищно-коммунальные услуги
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2020. По итогам 2019 года суды взыскали с жителей Среднего Урала более 7 млрд 155 млн 600 ...16.02.2017 Свердловские суды взыскали с граждан 74,5 млрд рублей долгов по кредитам
Суды Свердловской области в 2016 году вынесли решение о взыскании с граждан в пользу кредитных организаций 74,5 млрд ...28.07.2016 За год число гражданских дел в районных судах Свердловской области выросло на 24%
УрБК, Екатеринбург, 28.07.2016. За I полугодие 2016 года в районные суды Свердловской области поступило 76 тыс. ...19.02.2016 В судах Свердловской области на 38% выросло число дел по взысканию долгов по кредитам
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2016. В судах Свердловской области по итогам 2015 года на 38% по сравнению с 2014 годом ...