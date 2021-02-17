Коммунальным службам Екатеринбурга поручено в первую очередь отрабатывать заявки горожан по уборке снега

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил коммунальным службам города в первую очередь отрабатывать сообщения жителей по уборке снега, сообщает пресс-служба горадминистрации.



«Поручаю своему заместителю по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексею Бубнову и главам районных администраций взять под личный контроль оперативную отработку обращений горожан, касающихся вывоза снега и борьбы с наледью. Коммунальные службы должны в первоочередном порядке реагировать на каждое сообщение, направленное как по официальным адресам, так и в социальные сети», — сказал А. Орлов на межведомственном совещании по вопросу содержания городских территорий в зимний период.



В ходе совещания был рассмотрен вопрос необходимости увеличения количества полигонов по приемке снега. Градоначальник поручил департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений горадминистрации обеспечить резервирование земельных участков. На этих территориях должны быть размещены сухие снегоприемные пункты. Кроме того, Алексей Орлов распорядился ускорить проектирование строительства снегоплавильного комплекса в районе транспортной развязки Базового переулка и Луганской улицы.



«С экономической и технической точек зрения снежные массы с центральной части города целесообразнее вывозить как можно ближе, и решение о строительстве такого пункта давно назрело. При реализации проекта будет учтен передовой опыт городов России», — отметил глава города.



Добавим, что 26 февраля 2021 года коммунальные службы вывели на уборку города 185 единиц спецтехники и 370 рабочих. Всего в феврале 2021 года службы благоустройства города отправили на полигоны почти 318 тыс. т снега.