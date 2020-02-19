В Свердловской области на 20% выросло число судебных приказов о взыскании кредитной задолженности

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2021. На Среднем Урале по итогам 2020 года на 20% в сравнении с предыдущим годом выросло количество судебных приказов о взыскании кредитной задолженности (до 300 тыс.). Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказала заместитель председателя Свердловского областного суда по гражданским делам Анна Васильева.



Также за указанный период на 30% выросло количество судебных приказов о взыскании задолженности за коммунальные платежи (до 480 тыс.). А, Васильева обратила внимание на то, что и нагрузка на мировых судей в 2020 году выросла на 30%.



«В целом следует констатировать, что мировыми судьями в основном рассматриваются дела о взыскании платы за жилищную площадь и кредитные споры, которые составляют основную массу дел, рассматриваемых мировыми судьями», — сказала А. Васильева.



При этом в районных судах в целом доля кредитных споров в общей массе рассматриваемых дел в 2020 году составила 25%. Всего в прошлом году в судах Свердловской области было рассмотрено 900 тыс. гражданских исков (в 2019 году — около 800 тыс.).