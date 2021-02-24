В Свердловской области выявлено 182 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 182 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 26 февраля 2021 года региональный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 77 тыс. 333 человека.



Также за сутки в области зарегистрировано 12 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 2 тыс. 357. За сутки из больниц выписаны 194 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 70 тыс. 278 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 11 тыс. 086 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 223 тыс. 186 человек. За сутки зарегистрировано 428 летальных случаев (всего 85 тыс. 304), выздоровели 15 тыс. 722 человека (всего 3 млн 783 тыс. 386).