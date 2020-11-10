Финансирование сферы культуры и искусства Екатеринбурга в 2021 году увеличат на 84 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2021. Финансирование сферы культуры и искусства Екатеринбурга в 2021 году увеличат на 84 млн 333 тыс. руб. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.
Из городского бюджета будет дополнительно выделено 76 млн 600 тыс. руб., из регионального — 1 млн 742 тыс. руб., из внебюджетных источников — 5 млн 991 тыс. руб.
Как отмечают в пресс-службе администрации города, около 15 млн руб. направят на разработку проекта памятника труженикам тыла (ул. Машиностроителей — пр. Космонавтов) и благоустройство окружающей территории. Также предполагается провести капитальный ремонт Театра кукол, центра культуры «Молодежный» на ЖБИ и других объектов.
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