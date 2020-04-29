На Среднем Урале в 2020 году выросло число миллионеров и миллиардеров

По итогам прошлогодней декларационной кампании доходы в сумме выше 1 млн руб. в Свердловской области задекларировали 41,6 тыс. жителей, что на 16% больше, чем в 2019 году. Доход в сумме свыше 1 млрд руб. указали 22 среднеуральца. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщила заместитель руководителя регионального Управления ФНС России Лидия Исаева.



Так, по результатам декларационной кампании 2020 года, доходы в сумме от 1 млн до 10 млн руб. отразили в декларациях 40,3 тыс. налогоплательщиков (+16%), декларации с доходами в сумме от 10 до 100 млн руб. представили 1 тыс. 200 свердловчан (+13%), от 10 млн руб. до 500 млн руб. — 148 человек (+11%), от 500 до 1 млрд руб.— 25 человек (+25%). Доходы свыше 1 млрд руб. задекларировали 22 жителя Свердловской области, что на четыре больше, чем в 2019 году.



«Всего в налоговые органы региона было представлено 537 тыс. налоговых деклараций, что на 18% больше, чем было подано в 2019 году. Общая сумма доходов, заявленных в декларациях, также увеличилась (на 17%) и составила 335,8 млрд руб. В том числе в этой сумме представлены доходы, с которых уже были удержаны налоги, декларации представлены для получения возврата», — уточнила Л. Исаева.



Как сообщал УрБК, число миллиардеров в Свердловской области увеличивается второй год подряд. Так, по итогам декларационной кампании в 2019 году доходы в сумме свыше 1 млрд руб. указали 18 человек, в 2018 году — 17 среднеуральцев.