Более 1,4 тыс. свердловчан не прошли обследование на COVID-19 по возвращении из-за границы

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2021. По состоянию на 25 февраля в Свердловскую область из-за границы с 1 августа 2020 года прибыло 59 тыс. 824 человека.
Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, в первые три дня после возвращения из-за рубежа прошли обследование на COVID-19 и уведомили должным образом о полученных результатах 58 тыс. 363 человека. У 996 из них результат тестирования оказался положительным.
В то же время 1 тыс. 461 гражданин не прошел обследование в установленный законом срок. В отношении 1 тыс. 108 человек уже составлены протоколы. На данный момент судами Свердловской области наложено 238 штрафов на общую сумму 2 млн 278 тыс. руб.
Напомним, согласно постановлению главного государственного санитарного врача № 22 от 27.07.2020, в течение трех календарных дней со дня прибытия из-за границы гражданам РФ необходимо пройти лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР, а информацию о результатах разместить на портале Госуслуг.
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