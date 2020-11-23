В Екатеринбурге будут судить местного жителя за разбойные нападения на банки

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2021. В Екатеринбурге в Кировский районный суд направлено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в серии разбойных нападений на банки с попыткой хищения около 8 млн руб.
Как сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, 19 августа 2019 года обвиняемый 1989 года рождения пришел в отделение банка, расположенного в Кировском районе города. Угрожая сотруднику предметом, похожим на ручную гранату, он потребовал открыть кассу и отдать выручку, которая на момент нападения составляла порядка 2,3 млн руб. Не поддавшись на угрозы нападавшего, женщина покинула кассовую зону, а обвиняемый ушел, так и не получив доступ к деньгам.
В сентябре 2019 года мужчина вновь попытался похитить деньги, но уже в офисе другого банка. Он потребовал у кассира свыше 5,6 млн руб., угрожая муляжом взрывного устройства и предметом, похожим на пистолет. Как и в первом случае, у мужчины не получилось довести свой замысел до конца. Кассир нажала тревожную кнопку, а злоумышленник, опасаясь задержания, покинул офис банка.
Впоследствии подозреваемого задержали. Им оказался безработный, ранее не судимый местный житель.
В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в особо крупном размере». Максимальное наказание по данной части статьи составляет 15 лет лишения свободы. Фигурант помещен под стражу.
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