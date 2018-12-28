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Вчера, 09:27

Суд взыскал с компании «Новопышминское» более 100 тыс. рублей из-за гибели пчел от пестицидов

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2021. Сухоложский городской суд взыскал с ООО «Новопышминское» более 100 тыс. руб. из-за гибели пчел вследствие нарушения правил использования пестицидов.

Как сообщает пресс-служба Свердловского облсуда, в июне 2019 года произошла массовая гибель пчел на частной пасеке у полей ООО «Новопышминское». Владелец пасеки обратился в ГБУ СО «Сухоложская ветстанция», сотрудники которого установили, что поля рапса были обработаны пестицидами с нарушениями.

«Не была соблюдена санитарно-защитная зона, население близлежащих поселков не было информировано через СМИ о запланированных работах, поля были обработаны в дневное время, а не в поздние часы, как того требует СанПиН. Также вопреки требованиям СанПиН не соблюдались рекомендации по применению пестицидов. Поле было обработано препаратом «Ария», содержащим пестицид фипронил, что вызвало массовую гибель пчел», — говорится в сообщении.

Постановлением Роспотребнадзора ООО «Новопышминское» привлечено к административной ответственности за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Владелец пасеки, в свою очередь, подал иск о взыскании с ООО «Новопышминское» ущерба. В итоге городской суд взыскал с организации 88,2 тыс. руб. в качестве возмещения ущерба, 6,5 тыс. руб. — на возмещение затрат для получения доказательств по делу, 15 тыс. руб. — на покрытие расходов на оплату услуг представителя.

Организация обжаловала данное решение в Свердловском облсуде, но там оставили решение первой инстанции без изменений.

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