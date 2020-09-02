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Сегодня, 17:57

Более 200 екатеринбургских предприятий воспользовались отсрочкой по арендной плате за муниципальное имущество

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел совещание, посвященное поддержке малого и среднего бизнеса (МСБ). Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Заместитель главы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков рассказал о мерах поддержки предприятий МСБ, которые были приняты на муниципальном уровне.

По его словам, отсрочкой по арендной плате за муниципальное недвижимое имущество воспользовались 206 компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП). Общий объем выделенных в 2020 году средств составил 110 млн 853 тыс. руб.

«Кроме того, организациям и ИП была предоставлена отсрочка внесения платежей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций без начисления пени с условием погашения задолженности равными платежами начиная с 1 января по 31 декабря 2021 года. За 2020 год на основании обращений организаций и индивидуальных предпринимателей предоставлена отсрочка платежей по 945 договорам на сумму 28 млн 052 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

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