Что посмотреть в Одессе?







События последнего года очень четко нам дали понять, что надо любить, ценить, хранить и любоваться тем, что вокруг нас. Не за морями, океанами и многочасовыми перелетами, а здесь: в нашем городе, нашей стране. И когда мы углубимся в это, то поймем, что рядом очень много интересного, удивительного и прекрасного.

Обратите внимание на удивительную Одессу. Она неповторима. Если еще не решили, где провести отпуск или просто выходные, то срочно гуглите: что посмотреть в Одессе. И вы удивитесь количеству необычных арт-объектов, не говоря уже об архитектурных сооружениях.

Почему нужно остановиться на Черноморье?

Удивительная история у этого города. Она началась еще до нашей эры со времен владения этой землей греческими народами. После этот район заселили древнеславянские племена. За такой долгий жизненный путь эта территория пережила немало войн на что получено звание Город-герой. Сейчас этот герой еще и крупный морской торговый порт и прекрасное место отдыха на берегу Черного моря. Почему сюда стоит приезжать?



Климат: жизнь у моря, в тепле. Что тут рассказывать. Пора снимать шубы и греться в солнечных лучах, дышать свежим воздухом и радоваться жизни.



Море: естественно, можно купаться в сезон, нежится на пляже и просто приятно отдыхать. Но помимо этого можно наслаждаться свежайшими морепродуктами.



Еда: ооо..это отдельная песня. Местная кухня это просто гастрономический взрыв. Ну и как в любом теплом регионе - свежие овощи, фрукты растут буквально над головой.



Смена обстановки. Заселитесь в уютный отель https://redling-hotel.com.ua, прогуляйтесь по набережной, насладитесь местными красотами и развлечениями. Никакой рутины и скучного отдыха.



Колорит: конечно, он есть везде и всех свой, но поверьте, такого нет ни в одном уголке нашей планеты. Это просто особенная атмосфера, в которую невозможно не влюбиться.



Если вы еще не спланировали отдых на ближайшие выходные или отпуск, думаю, вы знаете, что делать.

Что обязательно нужно сделать в Одессе?

Описать местную атмосферу невозможно, нужно в ней побывать, внедриться и обязательно:

поторговаться на базаре;

съесть кукурузу на пляже;

прогуляться по Дерибасовской - это пешеходная улица;

подняться по Потемкинской лестнице;

посетить места боевой славы;

найти любимое местное блюдо (или скорее всего несколько);

и просто насладиться этой незабываемой атмосферой.