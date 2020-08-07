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Сегодня, 17:28

Банк «Точка» отключит несколько видов начислений кешбэка

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2021. Банк «Точка» с 1 марта 2021 года отключит ряд услуг по начислению кешбэка. Об этом сообщают клиенты банка.

По их словам, с указанной даты отключается налоговый кешбэк, а также прекращаются начисления за хранение остатков и за покупки в любимых категориях.

В 2019 году банк «Точка» отключил клиентам начисление процентов на остаток.

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