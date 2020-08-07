Банк «Точка» отключит несколько видов начислений кешбэка

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2021. Банк «Точка» с 1 марта 2021 года отключит ряд услуг по начислению кешбэка. Об этом сообщают клиенты банка.
По их словам, с указанной даты отключается налоговый кешбэк, а также прекращаются начисления за хранение остатков и за покупки в любимых категориях.
В 2019 году банк «Точка» отключил клиентам начисление процентов на остаток.
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2020. Юристы администрации Екатеринбурга взяли в разработку несанкционированный объект, ...30.04.2019 УБРиР изменил категории повышенного кешбэка по карте «Максимум»
УрБК, Екатеринбург, 30.04.2019. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) обновил перечень категорий покупок, за ...21.06.2018 УБРиР зафиксировал увеличение на 46% объемов выплаченного кешбека
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2018. За первые 5 месяцев 2018 года Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) ...18.09.2017 Микрокредитная организация подала в суд иск к банку «Точка», заподозрившему ее в отмывании доходов
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2017. Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск ООО «Микрокредитная компания «Частный кредит» ...12.02.2016 Банк «Российский Капитал» отменил начисление процентов на остаток по дебетовой карте
УрБК, Москва, 12.02.2016. С 10 февраля банк «Российский Капитал» отменил начисление процентов на остаток средств по ...