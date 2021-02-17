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В Екатеринбурге число пиццерий за год выросло на 73,8%

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2021. В Екатеринбурге по состоянию на январь этого года работает 106 пиццерий. По сравнению с тем же месяцем прошлого года их число выросло на 73,8%. Об этом говорится в исследовании сервиса 2ГИС.

Отмечается, что столица Урала стала лидером в этом сегменте среди крупнейших российских городов.

Помимо этого, в Екатеринбурге на 21% увеличилось количество пекарен. Так, на январь этого года в городе работает 339 таких точек. Также на 19,4% выросло число действующих заведений с кофе и напитками навынос. При этом Екатеринбург отметился сокращением точек быстрого питания на 0,59%.

В целом по числу заведений общепита столица Урала на январь 2021 года заняла 4-е место (3 тыс. 214) среди 15 российских городов-миллионников. Впереди нее расположились Москва (21 тыс. 400), Санкт-Петербург (11 тыс. 814), Новосибирск (3 тыс. 846).

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