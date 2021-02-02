Каждая десятая компания в РФ опасается закрытия

Значительная часть предприятий малого и среднего бизнеса в РФ пока не может преодолеть негативные последствия пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова. В февральском опросе приняли участие 5 тыс. руководителей и владельцев предприятий МСП во всех регионах России.



Почти 60% респондентов сообщили, что в 2021 году спрос в компаниях так и не восстановился, и это главная проблема для них. На втором месте по частоте упоминаний стала невозможность платить налог на имущество и оплачивать аренду, на третьем — нехватка средств на выплату зарплат сотрудникам и страховых взносов с фонда оплаты труда (ФОТ). Об этом сообщили 27,3% и 25,3% опрошенных соответственно.



В числе других проблем участники опроса также называли неплатежи со стороны контрагентов по отгруженным товарам и оказанным услугам (22,3%), невозможность оплачивать коммунальные платежи (19,8%), невозможность бесперебойного снабжения бизнеса материалами и товарами (19,7%).



Как указывают авторы исследования, в этом году настроения российского бизнеса остаются пессимистичными.



В начале года у трети респондентов (33,1%) продолжил снижаться оборот, у 27,1% он сохранился на уровне 2020 года. Еще 19,1% участников исследования говорят о постепенном восстановлении после потерь прошлого года. Примерно каждая десятая российская компания (9,7%), согласно результатам опроса, готовится к закрытию.



Напомним, что ранее аналогичный опрос о ситуации в сфере МСБ провел Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (СОСПП). Он показал, что по итогам 2020 года на Среднем Урале с ухудшением финансовой ситуации столкнулись 29,9% предприятий. О том, что то или иное негативное влияние пандемия COVID-19 оказала на их бизнес, сообщили 53,6% опрошенных руководителей предприятий.



Как рассказал исполнительный вице-президент СОСПП Евгений Харламов, снижение спроса уральские предприниматели также считают главной проблемой для бизнеса.



«На первом месте — сокращение платежеспособного спроса из-за пандемии коронавируса (40,2% опрошенных). На втором месте — неэффективность мер господдержки (28,9%), на третьем — проверки контрольно-надзорных органов. В топ-5 также попали ограничительные меры и административные барьеры», — заявлял Е. Харламов.



Председатель свердловского областного отделения «Опоры России» Илья Тыщенко отметил, что многие субъекты МСП и более крупные предприятия вынуждены были прекратить свою деятельность из-за пандемии COVID-19. А тем, кому посчастливилось выжить, пришлось кардинально перестраивать функции своих компаний.



«Речь идет о переориентации в онлайн, о новых способах продвижения, о цифровизации своих процессов, о переводе сотрудников на «удаленку». Многие предприятия оказались к этому не готовы», — полагает И. Тыщенко.



По итогам 2020 года число субъектов предпринимательской деятельности в Свердловской области сократилось на 8,5 тыс. единиц. На 10 января 2021 года в регионе официально зарегистрированы 193 тыс. 394 предприятия, в которых трудоустроены более 526 тыс. сотрудников.



В тех уральских предприятиях, которые удержались на плаву, основная масса руководителей МСП (более 70%) надеется на стабильное развитие в 2021 году. Однако эксперты считают, что быстрого восстановления экономики ждать не стоит.



«На мой взгляд, 2021-й год не будет восстановительным. Численность предприятий вернется к докризисному уровню к концу 2022 года. Тогда же можно ожидать и восстановление экономических показателей», — считает президент Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Андрей Беседин.



Таким образом, результаты опросов руководителей субъектов МСП в Свердловской области показывают, что ситуация в бизнесе уральских предпринимателей соответствует общефедеральным трендам.